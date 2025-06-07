اسرائيل تعلن استعادة جثة رهينة تايلاندي خطف أثناء هجوم حماس عام 2023

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أعلنت إسرائيل السبت أنها استعادت في “عملية خاصة” جثة رهينة تايلاندي خطف خلال هجوم حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مشيرة الى أنه قتل أثناء الاحتجاز.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان “في عملية خاصة للجيش والشاباك (جهاز الأمن الداخلي) في منطقة رفح (بجنوب قطاع غزة)، أعيدت جثة ناتابونغ بينتا الذي خطف من كيبوتس نير عوز في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، الى إسرائيل”.

وأشار الى أن “ناتابونغ أتى الى إسرائيل من تايلاند للعمل في الزراعة انطلاقا من رغبته في توفير مستقبل أفضل له ولعائلته”، مضيفا أنه “قتل بوحشية أثناء الأسر على يد إرهابيين من تنظيم كتائب المجاهدين”.

وأفاد الجيش في بيان بأن الرهينة التايلاندي كان خطف “وهو على قيد الحياة على يد إرهابيين من تنظيم كتائب المجاهدين من كيبوتس نير عوز في السابع من أكتوبر وقتل في السجن”.

واتهم الجيش هذا الفصيل بالمسؤولية عن خطف وقتل عدد من الرهائن الذين أخذوا أثناء هجوم تشرين الأول/أكتوبر، مشيرا الى أنهم شيري بيباس وطفليها أرئيل وكفير الذين استعيدت جثثهم في عملية تبادل سابقة، إضافة الى جودي واينستين-هاغاي وغاد هاغاي اللذين أعلنت الدولة العبرية الخميس أنها استعادت جثتيهما في عملية خاصة.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيانه أن كتائب المجاهدين تحتجز كذلك “جثة مواطن أجنبي آخر”.

وحض منتدى عائلات الرهائن والمفقودين السلطات الاسرائيلية في بيان على “القيام بما يلزم للتوصل الى اتفاق” يتيح الافراج عن الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع.

واندلعت حرب غزة إثر الهجوم غير المسبوق الذي نفذته حماس في إسرائيل وأسفر عن مقتل 1218 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند الى أرقام رسمية إسرائيلية.

ومن بين 251 شخصا خُطفوا خلال هجوم حماس، لا يزال 55 محتجزين في غزة، أكد الجيش وفاة 31 منهم على الأقل.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى الفلسطينيين في العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة 54677 غالبيتهم من المدنيين، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس، منهم 4402 منذ استئناف الدولة العبرية عملياتها في 18 آذار/مارس 2025 بعد هدنة هشة استمرت شهرين.

بفي/كام/غ ر