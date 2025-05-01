اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في عيد العمال بإسطنبول

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إسطنبول (رويترز) – تصدت الشرطة التركية لمتظاهرين خرجوا إلى شوارع إسطنبول بمناسبة عيد العمال يوم الخميس واحتجزت المئات وجرت بعضهم ووضعتهم في حافلات بعد محاولتهم كسر حظر على التجمعات العامة والسير نحو ميدان تقسيم.

ودعت نقابات ومنظمات غير حكومية إلى احتجاجات ومسيرات في أنحاء إسطنبول التي شهدت موجة تظاهرات في الأسابيع القليلة الماضية احتجاجا على القبض على رئيس بلدية المدينة أكرم إمام أوغلو، المنافس السياسي الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان.

وحاول المتظاهرون يوم الخميس السير نحو ميدان تقسيم بوسط إسطنبول حيث حظرت السلطات جميع الاحتجاجات منذ سنوات.

وأظهرت لقطات من إسطنبول اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين. ورفع المحتجون لافتات ورددوا شعارات بينما كانت الشرطة تسحب المقبوض عليهم بالقوة إلى حافلات قريبة.

وأعلن مكتب حاكم إسطنبول في بيان أن الشرطة ألقت القبض على 384 شخصا تظاهروا دون تصريح.

وتقام التجمعات في تركيا بمناسبة عيد العمال سنويا لكن الشرطة تدخلت كثيرا في السنوات القليلة الماضية لصدها.