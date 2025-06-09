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اشتعال النيران في سفينة حاويات قبالة سواحل الهند

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شب حريق في سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة إثر تعرضها لانفجار الاثنين قبالة سواحل جنوب الهند، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الهندية، فيما أفادت سلطات المدينة عن وقوع اصابات وفقدان أربعة أشخاص.

وذكرت هيئة الملاحة البحرية والموانئ في سنغافورة في بيان أن “ثمة إصابات” بين أفراد الطاقم وأربعة أشخاص في عداد المفقودين.

واظهرت صور التقطتها طائرة لخفر السواحل دخانا أسود كثيفا يتصاعد وحاويات تبدو متناثرة بفعل انفجار شديد على متن السفينة.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الهندية “تم الإبلاغ عن حريق على متن سفينة الحاويات MV Wan Hai 503 التي ترفع علم سنغافورة”، مشيرا إلى أنه تم تحويل مسار مدمرة لمساعدة السفينة المتضررة.

واوضح البيان أن النيران اشتعلت في السفينة البالغ طولها 268 مترا، عندما كانت على مسافة نحو 78 ميلا بحريا من ميناء بايبور في ولاية كيرالا (جنوب غرب).

وأفادت هيئة الملاحة البحرية في سنغافورة أن السفينة كانت تقل طاقما من 22 فردا، “تم تحديد مكان 18 منهم ونقلهم على قوارب النجاة إلى سفينة عابرة”.

واشار البيان إلى إصابة بعض الناجين، مضيفا أن أربعة من أفراد الطاقم ما زالوا في عداد المفقودين.

وأضاف “يقدم خفر السواحل والبحرية الهندية الرعاية لأفراد الطاقم، ويجريان عمليات بحث عن المفقودين منهم”.

في أواخر أيار/مايو، غرقت سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا وتنقل “بضائع خطرة” قبالة سواحل الهند، وفق ما اعلنت السلطات الهندية مشيرة إلى إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 24.

بور/ريم/دص

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