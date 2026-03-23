اصطدام طائرة بمركبة في مطار لاغوارديا في نيويورك ومقتل الطيار ومساعده

اصطدمت طائرة تقل عشرات الأشخاص بعربة إطفاء على مدرج مطار لاغوارديا في نيويورك ليل الأحد، ما أدى إلى مقتل الطيار ومساعده وتعليق الرحلات، وفق ما أعلنت السلطات وتقارير إعلامية أميركية.

وأظهرت صور لوكالة فرانس برس أن مقدّمة الطائرة التابعة لخطوط “اير كندا اكسبرس” القادمة من مونتريال وقمرة القيادة تعرّضتا لأضرار جسيمة. وكانت الطائرة على مدرج ومحاطة بمركبات طوارئ.

وذكرت وسائل إعلام أميركية بينها “سي إن إن” و”إن بي سي” أن الطيار ومساعده قتلا في الحادث. وأوضحت شبكة “أيه بي سي” أن 13 شخصا آخر بينهم 11 راكبا وعنصران من فرق الطوارئ أصيبوا ونقلوا إلى المستشفى.

واصطدمت الطائرة التي تشغلها شركة “جاز للطيران” (Jazz Aviation)، الشريكة الإقليمية للخطوط الكندية، بعربة إطفاء على المدرج رقم أربعة قرابة الساعة 23,40 الأحد (03,40 ت غ الاثنين) بينما كانت تستجيب لحادث آخر، وفق ما أعلنت هيئة موانئ نيويورك.

وأظهرت قائمة أولية للركاب وجود 76 شخصا على متن الطائرة بينهم أربعة من أفراد الطاقم، بحسب بيان لـ”جاز للطيران”.

وأصدرت إدارة الطيران الفدرالية الأميركية أمرا بإيقاف الرحلات في المطار، مشيرة إلى وجود احتمال “كبير” بتمديد القرار.

وأفادت في بيان لفرانس برس أن “المطار مغلق حاليا لتسهيل الاستجابة والسماح بإجراء تحقيق شامل” فيما تم “تفعيل” بروتوكولات الاستجابة للطوارئ “فورا”.

– إلغاء رحلات وإغلاق طرقات –

وأعلن مجلس سلامة النقل الوطني أنه أرسل فريقا إلى الموقع للتحقيق في الحادث.

وذكرت “جاز للطيران” أن الطائرة التي تعرضت للحادث هي من طراز “سي آر جاي-900” قدمت إلى لاغوارديا من مونتريال في إطار الرحلة “أيه سي8646”.

وأفادت منصّة تعقّب الرحلات الجوية “فلايت رادار24” أن الطائرة “كانت تتحرّك على المدرج عندما اصطدمت” بالمركبة التي كانت تمرّ في المكان.

وذكرت إدارة الطوارئ في نيويورك أن على المسافرين أن يتوقعوا “إلغاء (رحلات) وإغلاق طرقات ووجود تأخيرات في حركة السير و(انتشارا) لعناصر الطوارئ” قرب المطار في منطقة كوينز. ودعت إلى “استخدام طرقات بديلة”.

وكان لاغوارديا يعاني أساسا من اضطرابات في حركة الطيران نتيجة سوء الأحوال الجويّة، بحسب ما أفاد المطار على “إكس” الأحد.

إضافة لذلك، يضطر الركاب للانتظار لوقت أطول لعبور بوابة التفتيش بسبب تداعيات أزمة التمويل الفدرالي على حضور الموظفين، وفق ما أعلن الأسبوع الماضي.

ويعد لاغوارديا الواقع في منطقة كوينز المطار الثالث الأكثر انشغالا في نيويورك إذ مر عبره 33,5 مليون مسافر في 2024، بحسب بيانات هيئة الموانئ.

واستكملت عملية تطوير له كلّفت 8 مليارات دولار في 2024، إذ تم تحديث بنيته التحتية القديمة عبر مبان ومسارات جديدة.

وشهدت الولايات المتحدة حوادث تحطّم طائرات دامية في السنوات الأخيرة بما في ذلك حادث اصطدام وقع بين طائرة ركاب ومروحية للجيش قرب واشنطن في كانون الثاني/يناير 2025 أسفر عن مقتل 67 شخصا.

ووقعت حوادث أخرى أو كادت تقع بينما كانت طائرات على الأرض.

