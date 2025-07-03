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اضراب لمراقبين جويين فرنسيين يعرقل حركة الطيران في مطارات أوروبا

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بدأ مراقبون جويون فرنسيون الخميس إضرابا يستمر يومين احتجاجا على نقص عدد الموظفين و”سوء ممارسات الإدارة” ما أدى إلى عرقلة حركة السفر لعشرات آلاف الأشخاص في أوروبا مع بدء العطلة الصيفية.

وألغيت مئات الرحلات في فرنسا بسبب الإضراب الذي دعت له نقابتان فرنسيتان وأثر أيضا على حركة الطيران في أنحاء غرب أوروبا.

وأُلغيت نصف الرحلات في نيس، ثالث أكبر مطار في فرنسا، وربع الرحلات في مطارَي أورلي وشارل ديغول، أحد أكثر المطارات الأوروبية ازدحاما.

ويتوقع أن يزداد الوضع سوءا الجمعة مع بدء العطلة المدرسية.

وطلبت هيئة الطيران المدني من خطوط جوية إلغاء بعض رحلاتها تماشيا مع وجود عدد كاف من المراقبين الجويين في الخدمة.

وقالت شركة راين اير، أكبر خطوط جوية في أوروبا، الخميس إنها اضطرت إلى إلغاء 170 رحلة ما عرقل خطط السفر لـ30 ألف راكب.

وأوضحت شركة الطيران أن رحلات معظم الركاب الملغاة ليست من وإلى فرنسا بل تعبر فوق المجال الجوي الفرنسي.

واعتبرت “شركات الطيران لأوروبا” (Airlines for Europe – A4E)، وهي اتحاد يضم شركات منها راين إير واير فرانس-كي إل إم ولوفتهانزا وبريتيش إيرويز وإيزي جيت، التحرك بأنه “غير مقبول”.

وتقول مصادر إن 270 مراقبا جويا من أصل 1400 تقريبا شاركوا في الإضراب.

 ودعت ثاني أكبر نقابة عمالية في قطاع الطيران (UNSA-ICNA) إلى الإضراب للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة عدد الموظفين.

ويحتجّ الاتحاد على “النقص المزمن في عدد الموظفين” والتخطيط لتطبيق نظام تسجيل الحضور، وعلى المعدات القديمة و”سوء ممارسات الإدارة التي لا تتوافق مع متطلبات الهدوء والسلامة”. 

وانضمّت إلى الدعوة ثالث أكبر نقابة في القطاع (USAC-CGT).

واعتبر وزير النقل الفرنسي فيليب تابارو مطالب النقابات “غير مقبولة”.

ولم تعلن النقابة الأكبر (SNCTA) أي خطط للانضمام إلى الإضراب.

وتأثرت مطارات الجنوب بشكل خاص، إذ أُلغيت 30% من الرحلات الجوية في مدن مثل ليون ومرسيليا ومونبلييه. 

وأعلنت الخطوط الجوية الفرنسية أنها “اضطرت إلى تعديل جدول رحلاتها” بدون تحديد عدد الرحلات الملغاة، لكنها أكدت عدم تأثر رحلاتها للمسافات البعيدة.

ويتوقع أن يزداد الوضع سوءا الجمعة في مطارات باريس وبوفيه حيث طلبت الهيئة العامة للطيران المدني (DGAC) من شركات الطيران إلغاء 40% من الرحلات.

ونبهت وكالة مراقبة الحركة الجوية الأوروبية (يوروكونترول) الخميس شركات الطيران إلى احتمال تأخر عدد “كبير” من الرحلات في المجال الجوي الذي تديره مراكز المراقبة في مرسيليا وبريست وريمس. 

وقالت يوروكونترول إن حوالى 29 ألف رحلة تجارية كانت مجدولة الخميس في أوروبا. 

وأفادت مصادر أن الطيران التجاري الخاص، وخصوصا في نيس ولوبورجيه قرب باريس، تأثر بشكل كبير أيضا بالإضراب.

تك-اس/غد/ب ق

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