اضطراب بمطار دبي بعد هجوم يُسلط الضوء على مخاطر الحرب مع إيران

reuters_tickers

5دقائق

دبي 16 مارس آذار (رويترز) – بدأ مطار دبي الدولي استئناف الرحلات تدريجيا اليوم الاثنين بعد تعليق مؤقت بسبب اندلاع حريق في خزان وقود نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مما يسلط الضوء على التحديات التي تواجه شركات الطيران في المنطقة وسط أزمة الشرق الأوسط.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى اضطراب في قطاع الطيران العالمي، إذ ألغيت رحلات جوية وجرى تعديل مواعيدها ومساراتها في ظل إغلاق معظم المجال الجوي في الشرق الأوسط خشية هجمات الصواريخ والطائرات المسيرة.

وتعد منطقة الخليج ملتقى طرق عالميا للطيران التجاري، وبالتالي أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إلى تعطيل السفر وارتفاع أسعار الوقود والتذاكر وتأثر تدفقات سلع، مثل الأدوية المهمة، وإرباك خطط العطلات.

وواقعة اليوم هي الثالثة من نوعها في مطار دبي، أحد أكثر مراكز السفر الدولية ازدحاما في العالم، منذ أن بدأت إيران هجماتها على دول في منطقة الخليج في 28 فبراير شباط قائلة إنها تستهدف الوجود الأمريكي في المنطقة.

وفي حين تستضيف الإمارات ودول أخرى في منطقة الخليج منشآت عسكرية أمريكية، استخدمت إيران الصواريخ والطائرات المسيرة لاستهداف منشآت مدنية مثل المطارات والفنادق والموانئ.

وعلى الرغم من ارتفاع عدد الرحلات الجوية في المنطقة مجددا بعد الانخفاض الحاد في بداية الحرب، فلا يزال العدد عند حوالي نصف المستوى المعتاد.

* تحويل مسار رحلات

أدت الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ إلى تجنب مطار دبي المزدحم، مما أثر سلبا على قطاع السياحة في الشرق الأوسط، وهو قطاع تبلغ قيمته حوالي 367 مليار دولار سنويا، وزادت أيضا تكلفة الشحن الجوي بنسبة تصل إلى 70 بالمئة على بعض الخطوط.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي في بيان على منصة إكس إن هيئة دبي للطيران المدني تعلن استئناف بعض الرحلات إلى وجهات معينة تدريجيا.

ولم تتمكن رويترز من تحديد عدد الرحلات التجارية المُجدولة المُقرر إقلاعها من المطار الذي استقبل العام الماضي أكثر من ألف رحلة يوميا.

وأضاف المكتب الإعلامي في بيان منفصل أن فرق الدفاع المدني أكدت انتهاء حريق خزان الوقود في محيط مطار دبي الدولي، وأن عمليات التبريد تجري حاليا.

وذكرت شركة طيران الإمارات أنها تتوقع استئناف عملياتها جزئيا الساعة 0600 بتوقيت جرينتش بعد الهجوم، الذي دفع السلطات إلى تحويل مسار بعض الرحلات إلى مطار آل مكتوم الدولي الأصغر حجما.

وشهد مراسل لرويترز، الذي كان على متن طائرة تابعة لطيران الإمارات متجهة من روما إلى دبي، هذا الاضطراب بعد أن أجبرت المخاوف الأمنية الطائرة على تغيير مسارها فجأة عند الهبوط في فجر اليوم الاثنين لتتجه إلى مدينة العين.

* تمديد إلغاء الرحلات

أعلنت طيران الإمارات على موقعها الإلكتروني عن إلغاء بعض الرحلات المقررة اليوم الاثنين. وأظهرت بيانات موقع (فلايت رادار 24) أن بعض الرحلات المتجهة إلى دبي عادت أدراجها إلى مطارات المغادرة. وأعلنت شركة فلاي دبي عن استئناف رحلاتها.

وذكرت الخطوط الجوية الهندية وإير إنديا إكسبرس في بيان أن جميع الرحلات المتجهة إلى دبي اليوم الاثنين ملغاة.

وتعرضت دول الخليج لأكثر من ألفي هجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط، وشملت الأهداف البعثات الدبلوماسية والقواعد العسكرية الأمريكية، وكذلك البنية التحتية الحيوية للنفط في الخليج والموانئ والمطارات والفنادق والمباني السكنية والإدارية.

وتعرضت الإمارات، التي طبعت العلاقات مع إسرائيل العدو اللدود لإيران في عام 2020، للجزء الأكبر من الهجمات. لكن جميع دول الخليج تأثرت ونددت بالهجمات الإيرانية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين ومها الدهان – إعداد محمد أيسم ونهى زكريا وعبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )