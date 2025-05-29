اقتحام دام لمستودع للأمم المتحدة بغزة مع بدء دخول المساعدات

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من نضال المغربي وجيمس ماكنزي

القاهرة/القدس/الأمم المتحدة (رويترز) – اقتحمت حشود من الجوعى مستودعا تابعا للأمم المتحدة في قطاع غزة يوم الأربعاء في الوقت الذي تتدفق فيه المساعدات إلى القطاع الفلسطيني الذي يقف على شفا المجاعة وتعمل فيه الولايات المتحدة على وضع شروط جديدة لهدنة محتملة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال برنامج الأغذية العالمي إن التقارير الأولية أشارت إلى وفاة شخصين وإصابة آخرين في مستودع غزة المركزي. وناشدت المنظمة التابعة للأمم المتحدة زيادة المساعدات الغذائية فورا “لطمأنة الناس بأنهم لن يموتوا جوعا”.

ومع تزايد الضغط الدولي، أنهت إسرائيل قبل عشرة أيام حصارا كان يمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة استمر أحد عشر أسبوعا. وسمحت بإيصال كمية محدودة من المساعدات عبر الأمم المتحدة ومؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الولايات المتحدة.

وأظهر مقطع فيديو التقطه شاهد وتحققت منه رويترز على نحو مستقل حشودا كبيرة من الناس تتدافع داخل المستودع وتخرج أكياسا وصناديق وسط سماع دوي إطلاق نار. ولم يتضح بعد كيف قتل أو أصيب الأشخاص في الواقعة.

وقالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط سيجريد كاج لمجلس الأمن إن حجم المساعدات التي سمحت إسرائيل للأمم المتحدة بتقديمها حتى الآن لا يمكن وصفها إلا وكأنها مجرد “قارب نجاة بعد غرق سفينة” في وقت يواجه فيه الجميع في غزة خطر المجاعة.

تسعى الولايات المتحدة إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وقال مسؤولون بالقطاع الصحي الفلسطيني إن إسرائيل، التي استأنفت عمليتها العسكرية على غزة في مارس آذار بعد هدنة قصيرة، واصلت غاراتها يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل.

وقال ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء “نحن على وشك إرسال وثيقة شروط جديدة، ونأمل أن تسلم في وقت لاحق من اليوم”.

وأضاف “سيراجعها الرئيس”.