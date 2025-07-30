اقتصاد منطقة اليورو يسجّل نموا ومخاوف من تداعيات رسوم ترامب

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سجّل اقتصاد منطقة اليورو نموا غير متوقع في الفصل الثاني من العام 2025، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، رغم التوترات التجارية الدولية التي تخيّم على التوقعات العالمية.

وأفادت وكالة الاتحاد الأوروبي الرسمية للبيانات بأن منطقة العملة الموحدة التي تضم 20 بلدا سجّلت نموا نسبته 0,1 في المئة في الفترة من نيسان/أبريل حتى حزيران/يونيو مقارنة مع الفصل السابق.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما جمركية باهظة على الاتحاد الأوروبي. لكن التكتل توصل إلى اتفاق مع واشنطن الأحد منعا لحرب تجارية متصاعدة.

ويأمل مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن يساعد الاتفاق الشركات على تجنّب مزيد من الصعوبات الاقتصادية، لكن محللين حذّروا من أن الناتج الأوروبي سيتأثر سلبا بالاتفاق الذي ينص على رسوم جمركية نسبتها 15% على معظم الصادرات.

وأظهرت بيانات “يوروستات” الأربعاء أن فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا، تجاوزت التوقعات لتسجّل نموا بنسبة 0,3% في الفصل الثاني من العام. إلا أن الأداء الأفضل كان لإسبانيا التي سجّلت نموا نسبته 0,7% بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.

وسجّلت ألمانيا، القوة الاقتصادية الأكبر في أوروبا، انكماشا غير متوقع بنسبة 0,1% مقارنة بالفصل السابق. كما سجّل الاقتصاد الإيطالي انكماشا بنسبة 0,1% خلال الفترة ذاتها.

وجاء أداء منطقة اليورو أفضل من نسبة صفر في المئة التي توقعها محللون في استطلاعات “بلومبرغ” و”فاكت سيت”، ويأتي بعدما سجّل اقتصاد منطقة اليورو نموا بنسبة 0,6% في الفصل الأول.

لكن خبراء اقتصاد حذّروا من المبالغة في اعتبار بيانات الفصل الأول مؤشرا مهما، نظرا إلى التغير الكبير في بيانات إيرلندا.

وسجّل اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 بلدا نموا بنسبة 0,2% في الفترة ما بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو مقارنة مع الفصل السابق، بعدما سجّل نموا نسبته 0,5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2025.

هدد ترامب بفرض رسوم نسبتها 30% على معظم المنتجات الأوروبية ما لم تتوصل بروكسل وواشنطن إلى اتفاق بحلول الأول من آب/اغسطس.

وبينما يفتقر اتفاق الأحد إلى التفاصيل في وقت ما زالت المفاوضات جارية على مسائل كثيرة، أكد الجانبان أن معظم منتجات الاتحاد الأوروبي ستخضع لرسوم جمركية نسبتها 15 في المئة، بما في ذلك المستحضرات الصيدلانية وأشباه الموصلات.

وحذّر خبراء اقتصاد من أن الاتفاق قد يؤثر سلبا نوعا ما على اقتصاد منطقة اليورو.

وقالت خبيرة الاقتصاد الأوروبي الرفيعة لدى “كابيتال إيكونوميكس” فرانتسيسكا بالماس “يرجّح أن تخفض الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة البالغة نسبتها 15 في المئة الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بنحو 0,2 في المئة. يرجّح أن يبقى النمو ضعيفا بقية العام الجاري”.

وسارعت الشركات الأوروبية في النصف الأول من العام لشحن مزيد من المنتجات لتجنّب رسوم ترامب الإضافية.

ويقول مسؤولون أوروبيون إن الاتفاق يتضمن إعفاءات ثنائية من الرسوم الجمركية بالنسبة لسلع معيّنة لم يتم تحديدها بعد.

راض/لين/ب ق