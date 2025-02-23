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الآلاف يشاركون في تشييع رمزي لنصرالله في بغداد

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شارك آلاف الأشخاص الأحد في تشييع رمزي للأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله في بغداد، حسبما أفاد مصور وكالة فرانس برس، تزامنا مع تشييعه في بيروت بعد نحو خمسة أشهر من اغتياله بضربة إسرائيلية.

وبدأ حزب الله اللبناني الأحد تشييع نصرالله قرب بيروت، بعدما حالت الظروف الأمنية لأشهر دون إقامة المراسم عقب اغتياله بضربة إسرائيلية في 27 أيلول/سبتمبر في خضم مواجهة مفتوحة بين الطرفين انتهت مع التوصل الى اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر.

تزامنا، سار الآلاف الأحد بينهم أطفال ونساء في محيط العتبة الكاظمية في شمال بغداد في تشييع رمزي لنصرالله، مرتدين الأسود وحاملين أعلام فلسطين ولبنان وحزب الله والحشد الشعبي وهو تحالف فصائل عراقية موالية لإيران باتت منضوية في القوات الرسمية.

وقال الشيخ ضرغام لوكالة فرانس برس، بدون أن يكشف عن كنيته، “هذا التشييع يقول كلمة لا للظالمين”، مضيفا “اليوم دولة المقاومة باقية والسيد حسن (نصرالله) باق بتضحياته”.

من جهته، قال زيد فلاح (34 عاما) “سنبقى إن شاء الله على مسير شهدائنا الأبطال (…) ومنتصرين على الإسرائيليين”.

وتُقام مراسم تشييع رمزي أخرى لنصرالله في العراق الأحد، لا سيّما في كربلاء والنجف والبصرة والديوانية.

وفي العراق خرجت مسيرات كثيرة منذ اغتيال نصرالله وأُقيمت له مراسم تشييع رمزية ومجالس عزاء وعُلّقت لافتات ضخمة في الشوارع تحمل صوره وحده أو إلى جانب قادة آخرين من “محور المقاومة” الذي تقوده إيران اغتيلوا بضربات إسرائيلية أو أميركية في السنوات الأخيرة.

وخاض حزب الله وإسرائيل مواجهة مفتوحة أعقبت نحو عام من تبادل القصف عبر الحدود، وأضعفت الحزب الذي كان يعد القوة السياسية والعسكرية الأبرز في لبنان.

واستضاف العراق خلال الحرب آلاف اللبنانيين ورحّبت الحكومة العراقية ومؤسسات دينية شيعية وجمعيات خيرية والحشد الشعبي بهؤلاء، وبذلت جهودا كبيرة لتسهيل إجراءات السفر والسكن لهم.

فيد-كبج/ب ق

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية