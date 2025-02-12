الأزهر يدعو لدعم موقف مصر والعرب بشأن إعمار غزة دون تهجير أهلها

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القاهرة (رويترز) – حث الأزهر الشريف يوم الأربعاء على دعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار قطاع غزة ودعا مسؤولي العالم إلى التحلي بالحكمة في إصدار التصريحات التي تمس الأوطان.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تنفيذ خطة لإعادة توطين سكان القطاع في كل من مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان رفضا قاطعا.

ويمثل الأزهر الذي يقع مقره في القاهرة أكبر مؤسسة دينية سنية في العالم الإسلامي.

ودعا الأزهر في بيان إلى “دعم الموقف المصري والعربي في إعادة إعمار قطاع غزة شريطة بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وممارسة أقصى درجات الضغط لتنفيذ اتفاق وقف العدوان على غزة، وتحلي مسؤولي العالم بالحكمة في إصدار التصريحات التي تمس الأوطان”.

وأضاف أنه “لا حق لأحد في إجبار الشعب الفلسطيني وإرغامه على قبول مقترحات غير قابلة للتطبيق، وعلى العالم كله احترام حق الفلسطينيين في العيش على أرضهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وطالب الأزهر “قادة العرب والمسلمين، وشرفاء العالم وحكماءه، وحراس العدالة، وشعوب الأرض كافة، أن يرفضوا مخططات التهجير التي تستهدف طمس القضية الفلسطينية ومحوها للأبد بإجبار الفلسطينيين على ترك وطنهم، والتخلي عن أرضهم التي عاشوا فيها لآلاف السنين، دون مراعاة لحرمة الوطن وأمومة الأرض”.

ودعا “المؤسسات الدينية حول العالم، لتوجيه صوت الدين للدفاع عن المستضعفين في فلسطين”، محذرا من عواقب تعمد إسكات هذا الصوت.