الأمم المتحدة تحذر من تأثير الصراع في الشرق الأوسط على المساعدات

من أوليفيا لو بوديفان

جنيف 11 مارس آذار (رويترز) – حذر منسق الإغاثة بالأمم المتحدة توم فليتشر اليوم الأربعاء من أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد الضغوط على العمليات الإنسانية بأنحاء العالم، ويعطل سلاسل الإمداد ويبطئ وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى عدد من مناطق الأزمات.

وقال فليتشر لرويترز “نحن في لحظة حرجة للغاية بالنسبة للشرق الأوسط، بل وأعتقد على العالم بأسره”.

وأدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، والتي امتدت إلى لبنان وشملت دول الخليج، إلى اضطراب الأسواق العالمية وتعطل سلاسل الإمداد، مع إغلاق المجال الجوي ووقف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي.

وقال فليتشر إن إمدادات المساعدات إلى غزة وأفريقيا جنوب الصحراء تتأثر بالصراع، حيث تم حظر أو تقييد الإغاثة الإنسانية التي تحتاج إلى المرور عبر مضيق هرمز أو عبر المجال الجوي في الخليج.

ويعد الصومال، الذي يعاني من الصراعات ويواجه جفافا شديدا، والسودان من بين العديد من البلدان التي تواجه أزمات إنسانية خطيرة.

وقال فليتشر “ستؤدي هذه (القيود) إلى الإضرار بسلاسل الإمدادات الإنسانية لدينا، وتقليل الإمدادات الإنسانية التي يمكننا توصيلها إلى المحتاجين، كما ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف الطاقة وتكاليف الغذاء في جميع أنحاء المنطقة”.

