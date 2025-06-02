الأمم المتحدة تدعو إلى التحقيق في مقتل العشرات قرب مركز لتوزيع المساعدات في قطاع غزة

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الإثنين إلى تحقيق مستقل في مقتل العشرات قرب مركز توزيع مساعدات غذائية في غزة، فيما أعلن الدفاع المدني مقتل 19 شخصا في قصف إسرائيلي على القطاع.

وكان الدفاع المدني في القطاع أعلن الأحد مقتل 31 شخصا وإصابة أكثر من 176 آخرين بنيران إسرائيلية خلال توزيع مساعدات غذائية، فيما نفى الجيش الإسرائيلي أن يكون أطلق النار على مدنيين، مشيرا الى تقارير “كاذبة”.

وقال غوتيريش في بيان “روّعت إزاء التقارير التي تفيد عن مقتل وإصابة فلسطينيين أثناء سعيهم للحصول على مساعدات في غزة (…) من غير المقبول أن يخاطر الفلسطينيون بحياتهم من أجل الغذاء”.

وأضاف “أدعو إلى تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة”.

وبدأت مؤسسة غزة الإنسانية توزيع الطعام في قطاع غزة في 26 أيار/مايو. وقالت المؤسسة الأحد إنها وزعت أكثر من 4,7 ملايين وجبة غذائية حتى الآن.

ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة، قائلة إنها تنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية.

– “فبركة” –

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه “لم يطلق النار على مدنيين”، واصفا التقارير بأنها “كاذبة”.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في بيان مصور إن “حماس تبذل قصارى جهدها لوقفنا” عن توزيع المساعدات، وتعهد “التحقيق في كل من تلك الادعاءات” ضد القوات الإسرائيلية.

وأضاف “أحضكم على عدم تصديق كل شائعة تروجها حماس”.

أما مؤسسة غزة الإنسانية التي تديرها شركة أمن خاصة أميركية ومتعاقدة مع الولايات المتحدة والتي تعمل على توزيع المساعدات فقالت الأحد إنه “تمّ توزيع كل المساعدات اليوم بدون أي حوادث”.

وأضافت “سمعنا أن حركة حماس تروّج لهذه التقارير المزيفة عمدا. إنها غير صحيحة ومفبركة”.

وتواجه إسرائيل ضغوطا دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة الذي تحوّل إلى ركام، فيما تقول الأمم المتحدة إن كل سكان القطاع المحاصر معرّضون للمجاعة، معتبرة أن المساعدات التي سُمح بدخولها منذ أيام بعد حصار مطبق استمرّ أكثر من شهرين، ليست سوى “قطرة في محيط”.

وحذرت الأمم المتحدة في وقت سابق من أعمال نهب للمساعدات من قبل أفراد مسلحين.

– “أطفال فقط” –

الإثنين، أكد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل في بيان مقتضب، مقتل “14 شخصا بينهم 6 أطفال و3 سيدات، إضافة إلى أكثر من 20 مفقودا ما زالوا تحت الأنقاض” في غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل مواطن من عائلة البرش في بلدة جباليا.

وبحسب بصل نقل القتلى إلى مستشفيي الشفاء والمعمداني في مدينة غزة.

وأكد بصل لاحقا “نقل 5 شهداء وعدد من الجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على منزل يعود لعائلة السموني في منطقة مصعب بن عمير شرق حي الزيتون بمدينة غزة”.

وأشار “لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض”.

وقال عيسى البرش من سكان المنزل المقصوف والذي كان يتكون من خمس طوابق “البيت بشكل أساسي لعائلة البرش لكنه يؤوي كثيرين (نازحين)، أكثر من عائلة لا نعرف عدد الضحايا في الداخل”.

وأضاف “من استطعنا انتشاله، أجساد ملتصقة ببعضها البعض من الاحتراق… كتل كتل”.

أما عمر عسلية الذي ساعد في انتشال الضحايا وهو من جيران المنزل فكان يصرخ “كل يوم هناك مجازر… أشلاء، قطع”.

وأضاف “المنزل فيه أطفال، أطفال، أطفال فقط، النساء والشباب لا يعرفوا إلى أين يذهبوا، في هذا الاتجاه أو ذلك الاتجاه، حرام، مجاعة، قصف، خراب، دمار، يكفي”.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، أشار بصل إلى “نقل 3 شهداء على الأقل… إثر قصف الاحتلال بعد ظهر اليوم في داخل مدرسة العائشية التي تؤوي نازحين”.

من بين 251 شخصا خُطفوا خلال الهجوم الذين نفذته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لا يزال 57 في غزة، أكد الجيش وفاة 34 منهم على الأقل.

وأدى هجوم حماس إلى مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين، وفق حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وقُتل أكثر من 54470 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، في العملية العسكرية التي تشنّها الدولة العبرية في قطاع غزة منذ ذلك الحين، وفقا لبيانات وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.

– “نقاط الخلاف” –

ولم تحقّق المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو 20 شهرا أي تقدّم يُذكر، منذ استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية في 18 آذار/مارس الماضي بعد هدنة لستة أسابيع.

وبعد فشل المباحثات الأسبوع الماضي، قالت حماس الأحد إنها مستعدة “للشروع الفوري في جولة مفاوضات غير مباشرة للوصول إلى اتفاق حول نقاط الخلاف”.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأحد إنه أوعز إلى الجيش بمواصلة القتال ضد حماس في غزة “بمعزل عن أي مفاوضات”.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي الإثنين أنه “يواصل…النشاط العملياتي ضد المنظمات الإرهابية في كل أنحاء قطاع غزة كجزء من عملية مركبات جدعون” وهو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على عملياتها الأخيرة في القطاع.

بور-ها/الح