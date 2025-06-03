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الأمم المتحدة تدعو لتحقيق في مقتل فلسطينيين خلال محاولتهم الحصول على غذاء

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(رويترز) – قال المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن من غير المقبول أن يخاطر المدنيون بحياتهم ويخسرونها لمجرد محاولتهم الحصول على الطعام في غزة، وذلك بعد أن قال مسؤولو الصحة إن 27 فلسطينيا على الأقل قُتلوا وأصيب عشرات في أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع لتوزيع المساعدات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين “يواصل الأمين العام (أنطونيو جوتيريش) الدعوة إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الأحداث ومحاسبة الجناة”.

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