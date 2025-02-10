الأمم المتحدة تعلق جميع عملياتها في صعدة باليمن بعد احتجاز الحوثيين لموظفيها

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الأمم المتحدة (رويترز) – قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة يوم الاثنين إن المنظمة الدولية علقت جميع عملياتها في محافظة صعدة اليمنية بعد احتجاز جماعة الحوثي المزيد من موظفيها.

وأضاف حق “هذا الإجراء الاستثنائي والمؤقت يسعى إلى الموازنة بين ضرورة البقاء وتنفيذ (المهام) وضرورة ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة وشركائها وأمنهم”.

وتابع قائلا “مثل هذه الضمانات مطلوبة في نهاية المطاف لضمان فعالية جهودنا واستدامتها”.

ولم يحدد عدد الأشخاص الذين سيتأثرون بتوقف عمليات الأمم المتحدة.

وأوضح قائلا “يهدف هذا التوقف إلى إعطاء وقت للسلطة القائمة والأمم المتحدة لترتيب إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة المعتقلين تعسفيا وضمان توفر الظروف اللازمة لتقديم الدعم الإنساني”.

وأضاف “لا تزال الأمم المتحدة ملتزمة تماما بمساعدة ملايين المحتاجين في أرجاء اليمن”.

وتسيطر جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران على مساحات شاسعة باليمن من بينها العاصمة صنعاء، وتحتجز منذ 2021 عشرات من موظفي الأمم المتحدة. ولدى الجماعة حاليا نحو 24 موظفا محتجزا من المنظمة الدولية.