الأميركيون والصينيون يلتقون في السويد سعيا لتمديد الهدنة التجارية

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يلتقي مسؤولون أميركيون وصينيون اعتبارا من الإثنين في ستوكهولم وفي طليعة مواضيع البحث بينهم تمديد الهدنة التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم، وسط ظروف من الضبابية.

وهي ثالث جولة محادثات بين بكين وواشنطن بعد جولتين في جنيف في أيار/مايو ولندن في حزيران/يونيو، أتاحتا وقف التصعيد في الحرب التجارية بين البلدين.

ويعقد اللقاء في بداية أسبوع حاسم لسياسة دونالد ترامب التجارية، مع حلول موعد الأول من آب/اغسطس المحدد لدخول الرسوم الجمركية المشددة التي أقرها الرئيس الأميركي على كبار الشركاء التجاريين لبلاده حيز التنفيذ.

وبحلول ذلك التاريخ قد تفرض رسوم إضافية تراوح بين 10 و50% على المنتجات المستوردة بالإضافة إلى نسبة 10% المعممة التي سبق أن طبقت على الواردات، مع فرض النسب الأعلى على السلع البرازيلية، فيما قد تصل التعرفة إلى 30% على صادرات المكسيك و35% على صادرات كندا.

وبذلك سترتفع الرسوم المفروضة على المنتجات المستوردة، في حين أنها حاليا بأعلى مستوياتها منذ ثلاثينات القرن الماضي، بحسب بيانات مركز “بادجت لاب” للدراسات في جامعة يال.

وقبل انطلاق المحادثات، أعلنت الصين الإثنين أنها تسعى إلى “الاحترام المتبادل والمعاملة بالمثل” في مفاوضاتها مع واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية غوو جياكون “نأمل من الولايات المتحدة، بالتعاون مع الصين، أن تعزز التوافق من خلال الحوار والتواصل، وتحد من سوء التفاهم وترسخ التعاون وتشجع تطوير العلاقات الصينية الأميركية بصورة مستقرة وسليمة ومستديمة”.

وإن كانت الصين تتكبد رسوما جمركية مشددة بنسبة 30% فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صادراتها إضافة إلى تعرفات أقرت قبل الأول من كانون الثاني/يناير، إلا أنها لا تتوقع أي مفاجآت سيئة هذا الاسبوع، ما يمنح الصناعيين الصينيين أفقا واضحا يشجع الأعمال.

وتسعى المفاوضات لتمديد الهدنة لمدة 90 يوما التي أقرت في مفاوضات جنيف في أيار/مايو، ووضعت حدا لتدابير متبادلة بين ضفتي المحيط الهادئ أوصلت الرسوم الجمركية إلى 125% على المنتجات الأميركية و145% على المنتجات الصينية.

ومن المتوقع تحقيق هذا الهدف بحسب صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” التي أكدت الأحد أنه من المفترض تمديد الهدنة لتسعين يوما إضافية.

وقالت مسؤولة الإستراتيجية في شركة “مينرفا” إميلي بنسون لوكالة فرانس برس إن الأجواء بدأت بالانفراج على ما يبدو و”يلوح تطور هام في نهج الحكومة (الأميركية) تجاه الصين”.

واضافت أن المسؤولين الأميركيين باتوا “يركزون على ما هو قابل للتحقيق، وعلى تسيير الأمور وتفادي مواضيع جديدة مثيرة للتوتر”.

– 15% على الاتحاد الأوروبي –

ولم يتم التوصل حتى الآن إلى أي اتفاق، غير أن تقدما احرز في مسائل تعتبر أساسية لكل من الطرفين، ولا سيما مع تليين القيود الصينية المفروضة على صادرات المعادن النادرة، قابلها رفع بعض القيود المفروضة على إمداد الصين بأشباه الموصلات الأميركية.

ويرى الجميع أن مفاوضات ستوكهولم ستفضي إلى تمديد تعليق الرسوم الجمركية، ما سيكون بحسب تيبو دوناميال الباحث في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن “مؤشر عزم على مواصلة المباحثات من الطرفين”.

وتجري المحادثات بانتظار المحطة المقبلة، وهي لقاء بين ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ.

ومن المتوقع أن ينعكس اللقاء إيجابا على الأسواق، ولا سيما بعد الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي الأحد.

فبعد لقاء بين ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إسكتلندا، تم الإعلان عن اتفاق ينص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الصادرات الأوروبية والتزام التكتل باستثمارات إضافية بقيمة 600 مليار دولار في الولايات المتحدة.

الس/دص/غ ر