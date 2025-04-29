الأمين العام للأمم المتحدة يحث على العمل نحو تنفيذ حل الدولتين

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش يوم الثلاثاء الدول على “اتخاذ إجراءات لا رجعة فيها نحو تنفيذ حل الدولتين” بين إسرائيل والفلسطينيين قبل انعقاد مؤتمر دولي في يونيو حزيران.

وقال جوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط “أحث الدول الأعضاء على تجاوز التأكيدات، والتفكير… في خطوات ملموسة تتخذها لدعم حل دولتين قابل للتطبيق قبل فوات الأوان”.

وستستضيف فرنسا والسعودية المؤتمر في الأمم المتحدة في يونيو حزيران.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في كلمة أمام مجلس الأمن “هدفنا واضح، إحراز تقدم في الاعتراف بفلسطين وتطبيع العلاقات مع إسرائيل في الوقت نفسه”.

وأضاف “بهذه الطريقة سنتمكن من ضمان أمن إسرائيل واندماجها في المنطقة، مع الاستجابة للتطلعات المشروعة للفلسطينيين في إقامة دولتهم”.

وتابع أن خارطة الطريق من أجل التنفيذ الفعال لحل الدولتين تتطلب أيضا نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإصلاح السلطة الفلسطينية وتشكيل هيكل حكومي يعتد به في قطاع غزة دون مشاركة من حماس.

وتدعم الأمم المتحدة حل الدولتين بحدود آمنة ومعترف بها. ويريد الفلسطينيون إقامة دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.