الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعم الخطة العربية بشأن غزة

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أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الجمعة دعمه الخطة العربية لإعادة إعمار غزة من دون تهجير الفلسطينيين، في مستهل اجتماع طارئ لوزراء خارجية المنظمة في جدة يُتوقع أن يتبنى بالإجماع مخرجات قمة القاهرة العربية بداية الأسبوع الحالي لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأثار ترامب صدمة وغضبا عندما اقترح الشهر الماضي سيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمّرة وتحويلها إلى “ريفييرا الشرق الأوسط” بعد ترحيل السكان البالغ عددهم 2,4 مليون إلى مكان آخر، خصوصا مصر والأردن، من دون خطة لإعادتهم.

تبنّى القادة العرب خلال قمة طارئة في القاهرة الثلاثاء خطة طرحتها مصر لإعادة إعمار غزة تلحظ عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. لكنّ وزارة الخارجية الأميركية قالت الخميس إن الخطة المصرية بشأن غزة “لا تلبّي تطلّعات” ترامب.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده، وهي وسيط رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ستسعى للحصول على دعم الدول الإسلامية لخطتها لإعادة إعمار غزة في قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة “حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية”.

وفي جدة على ساحل البحر الأحمر، أكّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في كلمته الافتتاحية “دعم الخطة العربية”.

وأعلن طه “دعم خطة إعادة الإعمار لقطاع غزة، التي اعتمدتها القمة العربية مع التمسك بحق الشعب الفلسطيني بالبقاء في أرضه، لما تشكله من رؤية مشتركة وواقعية تستوجب من الجميع حشد الدعم المالي والسياسي اللازمين لتنفيذها، في إطار مسار سياسي واقتصادي متكامل لتحقيق رؤية حل الدولتين”، بحسب بيان صحافي لمكتبه.

وحذر طه من “خطورة الإجراءات والمحاولات الإسرائيلية المرفوضة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

من جهته، دعا رئيس وزراء ووزير خارجية فلسطين محمد مصطفى “الأشقاء لتكثيف الجهود لحشد الدعم الدولي والضغط الدبلوماسي والسياسي والقانوني والاقتصادي على دولة الاحتلال”.

ودعا مصطفى الوزراء المشاركين لتبني الخطة العربي “كخطة عربية اسلامية مشتركة تضمن إعادة إعمار غزة بأياد فلسطينية دون تهجير وبدعم إقليمي ودولي”.

ولم يصدر بيان نهائي عن الاجتماع بعد.

– “تبني الخطة العربية” –

وأفاد محللون وكالة فرانس برس بأن منظمة التعاون الإسلامي مستعدة لدعم الخطة العربية على نطاق واسع كبديل لاقتراح ترامب القاضي بالسيطرة على غزة.

وقالت دبلوماسية باكستانية لوكالة فرنس برس في مقر الاجتماع إنّ الهدف الرئيسي للاجتماع هو تبني الخطة العربية”.

وتابعت “أنها فترة حاسمة والعالم الإسلامي بحاجة إلى أن يظهر متّحدًا قدر الإمكان بمواجهة الخطة الأميركية”.

ومن المتوقع أن تعطي القمة التي تجمع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددهم 57 دولة زخما للخطة العربية التي “تحتاج مصر إلى دعم واسع النطاق لها”، بحسب الخبيرة في مركز “الأهرام” للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة رابحة سيف علام.

وقالت إنّ القمة تهدف “لمحاولة بناء تحالف موسع يرفض التهجير”، مضيفة أن الدعم الواسع أمر بالغ الأهمية للترويج لمثل هذا الحل أمام “الأميركيين والمجتمع الدولي”.

وحّدت خطة ترامب الدول العربية في شكل نادر، حيث استضافت السعودية أيضًا زعماء عرب قبل أسبوعين لمناقشة البدائل.

وأشار عمر كريم، الخبير في السياسة الخارجية السعودية في جامعة برمنغهام البريطانية إلى أنّ اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة سيؤكد “الدور السعودي … ويعبر بشكل أكبر عن الوحدة داخل العالم الإسلامي”.

وأضاف “ستكون الدول الإسلامية الأكبر مثل إندونيسيا وتركيا وإيران حاضرة هناك، وتأييدها سيضيف مزيدا من الزخم إلى الخطة العربية”.

كذلك، أعلن القادة العرب في القاهرة إنشاء صندوق ائتماني لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة المدمر، وحضوا المجتمع الدولي على المشاركة فيه لتسريع هذه العملية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر، التقى قادة عرب ومسلمون في الرياض وطالبوا إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة كشرط مسبق للسلام الإقليمي، في حين دانوا الجرائم الإسرائيلية “المروعة” في قطاع غزة الذي حولته الحرب إلى ركام عدا عن المعاناة الإنسانية الكارثية.

ايه-هت/ع ش/ود/ص ك