الأنشطة التجارية تغلق قبل أوانها في مصر لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود

afp_tickers

2دقائق

أصدرت مصر قرارا بغلق المتاجر والمطاعم والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساء في غالبية ايام الأسبوع، سعيا للحد من فواتير الطاقة التي تضاعفت أكثر من مرتين بسبب الحرب على إيران.

وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن قرار الترشيد، موضحا أنه سيستمر لمدة شهر مبدئيا.

وقال “سيتم إغلاق المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات كلها في أيام الأسبوع الساعة 9,00 فيما عدا يومي الخميس والجمعة اللذين سنسمح بهما لغاية الساعة 10,00”.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن فاتورة الطاقة الشهرية لمصر كانت تبلغ 560 مليون دولار قبل الحرب، بينما تبلغ اليوم 1,65 مليار دولار للكمية نفسها.

وصرح مدبولي بأن على القاهرة الاستعداد لأسوأ السيناريوهات في ظل حرب لا يمكن التنبؤ بنتائجها.

وأفاد بيان صادر عن مكتب وزير السياحة شريف فتحي بأن القيود الجديدة “لن تؤثر على السياح” أو الوجهات السياحية الرئيسية.

في مطلع آذار/مارس اضطرت القاهرة إلى رفع أسعار الوقود بأكثر من 30%، إثر هجمات استهدفت البنية التحتية النفطية في الشرق الأوسط وتهديدات لمضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي الذي بات شبه مشلول بسبب الحرب.

ويمر عبر هذا الممر المائي نحو خُمس النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم في أوقات السلم.

كما أن تحويل مسار الشحن بعيدا من قناة السويس يحرم القاهرة من مصدر حيوي للعملة الأجنبية.

ندى/غد/ب ق