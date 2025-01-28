الأونروا تقول إن حظرها في إسرائيل كارثي وأمريكا تصف ذلك بالمبالغة

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من ميشيل نيكولز

(رويترز) – أبلغ فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مجلس الأمن يوم الثلاثاء أن حظر عمل الوكالة في إسرائيل المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس سيكون كارثيا، بينما اتهمت الولايات المتحدة الوكالة بأنها “غير مسؤولة وخطيرة”.

ويحظر القانون الذي أُقر في أكتوبر تشرين الأول عمل الأونروا على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل في خطوة لم تحظ باعتراف دولي، والاتصال بالسلطات الإسرائيلية اعتبارا من 30 يناير كانون الثاني.

وقال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون للمجلس “يجب على الأونروا وقف عملياتها وإخلاء جميع المباني التي تعمل بها في القدس، بما في ذلك العقارات الواقعة في معالوت دفنة وكفر عقب”.

وأضاف “ستنهي إسرائيل كل التعاون والاتصالات والتواصل مع الأونروا أو أي شخص يتصرف نيابة عنها”.

وقالت الأونروا إن العمليات في قطاع غزة والضفة الغربية ستعاني أيضا. فهي تقدم المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الأشخاص في الأراضي الفلسطينية وسوريا ولبنان والأردن.

وقال لازاريني لمجلس الأمن المكون من 15 عضوا “في غضون يومين، ستتعطل عملياتنا في الأراضي الفلسطينية المحتلة. التنفيذ الكامل لتشريع الكنيست سيكون كارثيا”.