الإعصار بوالوي يخلف قتلى ويتسبب بفيضانات كبيرة في فيتنام

afp_tickers

5دقائق

أودى إعصار بوالوي بحياة 26 شخصا في فيتنام حيث أعلن عن فقدان العشرات بعد أن تسبّب في خلال 12 ساعة بأضرار كبيرة وفيضانات عنيفة تسبب بحالة من الشلل في العاصمة هانوي.

وقال الثلاثاء ماي فان خيام مدير المركز الوطني للأرصاد الجوّية المائية إن “هذا الإعصار هو العاشر الذي يضرب فيتنام هذه السنة وقد شكّل كارثة طبيعية كبيرة مع رياح عاتية وفيضانات مباغتة وأمطار غزيرة”.

وصل بوالوي إلى وسط فيتنام مساء الأحد مصحوبا برياح بلغت سرعتها 130 كيلومترا في الساعة. وبقي في البرّ نحو 12 ساعة، وهذا أمر “نادر جدّا”، على حدّ قول خيام.

وأسفر الإعصار حتّى الثلاثاء عن مقتل 26 شخصا وإصابة أكثر من 100 بجروح وهو تسبّب بزوبعة في شمال البلد الإثنين، بحسب تقرير لوزارة البيئة.

وأدّى أيضا إلى فقدان أثر 30 شخصا، من بينهم عدّة بحّارة تقاذفت الرياح العاتية والتيّارات القويّة زوارقهم.

وألحق الإعصار والفيضانات الناجمة عنه أضرارا بأكثر من 136 ألف منزل وتسبب باحتجاز آلاف العائلات في مقاطعة ها تين الوسطى، وفق وزارة البيئة.

وأتلف الاعصار 225 كيلومترا مربعا من الأراضي الزراعية، وتسبّب بانقطاع التيّار الكهربائي.

وقالت لي هونغ لوين (62 عاما) التي تعيش في إقليم نغي ان لوكالة فرانس برس “لم أشهد إعصارا بهذه الشدّة منذ عقود عدّة. وقد غمرت المياه منزلي وحديقتي بالكامل”.

ومنذ مساء الإثنين، تهطل أمطار غزيرة على العاصمة هانوي، متسبّبة بفيضانات شديدة أوقفت حركة السير.

وقالت تران تانه هوونغ التي تسكن في هانوي وتعذّر عليها التوجّه إلى العمل “بلغ مستوى المياه أعلى درّاجتي النارية تقريبا. وكان الصباح فظيعا وقد تعرّضت درّاجتي لأضرار”.

– مزيد من العواصف –

ونقل أكثر من 53 ألف شخص إلى مدارس ومراكز طبّية حوّلت إلى ملاجئ موقّتة تحسّبا لوصول بوالوي، وفق ما أفادت السلطات في فيتنام.

والإثنين، أغلقت أربعة مطارات وطنية وجزء من الطريق السريع الوطني. وألغيت أو أخّرت أكثر من 180 رحلة، وفق السلطات المعنية.

كما حرمت بعض مناطق نغي ان وإقليم ها تينه (الوسط) المعروف بمصانع الصلب فيه من الكهرباء. وأغلقت المدارس في المناطق المتضرّرة.

وبوالوي هو عاشر عاصفة تضرب فيتنام هذا العام.

وتشهد فيتنام عادة عشر عواصف قويّة في السنة كحدّ أقصى، غير أن خبراء الأرصاد الجوّية توقّعوا عاصفتين أو ثلاث عواصف إضافية هذا العام.

وبين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس من هذا العام، قتل أو فقد 175 شخصا في فيتنام إثر الكوارث الطبيعية، بحسب المكتب العام للإحصاءات.

وقدّرت القيمة الإجمالية للأضرار بحوالى 371 مليون دولار، أي تقريبا أعلى بثلاث مرّات مما سجّل في الفترة عينها من 2024، وفق مكتب الإحصاءات.

وفي أيلول/سبتمبر 2024، أسفر إعصار ياغي عن سقوط مئات الضحايا في فيتنام وتسبّب بأضرار بقيمة 3,3 مليارات دولار.

وقبل أن يصل بوالوي إلى فيتنام، ضرب عدّة جزر صغيرة في وسط الفيليبين الأسبوع الماضي، موديا بحياة 37 شخصا وفق السلطات التي أكدت إجلاء 400 ألف.

كل عام، تضرب الفيليبين أو تقترب من برّها نحو 20 عاصفة أو إعصارا. وتكون عادة أفقر المناطق في البلد الأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية.

ويأتي بوالوي في أعقاب الإعصار راغاسا الذي ضرب شمال الفيليبين مخلفا 14 قتيلا.

ويفيد العلماء بأن التغيّر المناخي يجعل الظواهر المناخية القصوى أكثر تواترا وشدّة في أنحاء العالم.

تمه/م ن/ص ك