الإفراج عن أربع إسرائيليات من قطاع غزة وقرابة 200 فلسطيني من السجون الإسرائيلية في إطار اتفاق الهدنة

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أفرجت حركة حماس السبت عن أربع رهائن إسرائيليات كن محتجزات في قطاع غزة بينما أفرجت السلطات الإسرائيلية عن قرابة 200 معتقل فلسطيني، في إطار اتفاق الهدنة الذي بدأ تنفيذه منذ أسبوع.

لكن عودة مئات آلاف الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة المدمّر اصطدمت بخلاف في اللحظات الأخيرة مع ربط اسرائيل الخطوة بالإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلّم الإسرائيليات، وهن أربع مجندات صعدن قبل تسليمهن الى الصليب الأحمر على منصة في إحدى ساحات مدينة غزة وسط تجمهر آلاف الأشخاص وانتشار لعناصر من كتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، وسرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

وأعلن في بيان لاحق وصول الرهينات دانييل جلبوع وكارينا أرئيف وليري ألباغ ونعمة ليفي الى الأراضي الإسرائيلية حيث تم نقلهن على متن مروحية عسكرية إلى المستشفى، بينما عمّت أجواء الفرح “ساحة الرهائن” في تل أبيب حيث تجمّع حشد من الإسرائيليين.

في المقابل، أفرجت السلطات الإسرائيلية عن 200 معتقل فلسطيني تم استقبالهم في رام الله حيث نزل عدد من المعتقلين المفرج عنهم من الحافلات وهم يرتدون ملابس رياضية باللون الرمادي، قبل أن يُحمَل بعضهم على أكتاف المحتفلين الذين تجمعوا رافعين الأعلام الفلسطينية، بحسب مراسل فرانس برس.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية في بيان “بعد الانتهاء من الترتيبات اللازمة في السجون ومصادقة السلطات السياسية، تم الإفراج عن المعتقلين من سجني عوفر وكتسيعوت”، مشيرة إلى أن عددهم 200.

وكانت الحافلات التي تقلّ المفرج عنهم غادرت سجنَي عوفر في الضفة الغربية المحتلة وكتسيعوت في النقب في جنوب إسرائيل قبل ذلك.

ومن بين الفلسطينيين المفرج عنهم السبت، هناك 120 معتقلا يمضون أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، وفق ما ذكرت مصادر فلسطينية لوكالة فرانس برس. وذكر نادي الأسير الفلسطيني إن أقدم معتقل فلسطيني لدى إسرائيل محمد طوس ضمن دفعة السبت.

وقالت مصلحة السجون الإسرائيلية إن بعض المعتقلين الفلسطينيين سيعادون إلى قطاع غزة والبعض الآخر إلى الضفة الغربية المحتلة.

وهي الدفعة الثانية من التبادل بعد أسبوع على بدء تطبيق الاتفاق الذي تمّ برعاية أميركية وقطرية ومصرية، وشملت الدفعة الأولى الأحد ثلاث إسرائيليات مقابل قرابة تسعين معتقلا فلسطينيا.

– رهينة مدنية –

وينص الاتفاق المؤلف من ثلاث مراحل، على وقف الأعمال القتالية وعلى انسحاب إسرائيل من المناطق المأهولة. وتمتد المرحلة الأولى على ستة أسابيع وتشمل الإفراج عن 33 رهينة من غزة في مقابل نحو 1900 معتقل فلسطيني.

كما ينص على أن يتم خلال المرحلة الأولى التفاوض حول المرحلة الثانية.

وأفاد عضو المكتب السياسي في حماس باسم نعيم الجمعة فرانس برس، بأنّه “فور انتهاء هذه الخطوة تبدأ عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شمال القطاع”، مضيفا أنّ لجنة مصرية قطرية “ستتولى الإشراف الميداني على تنفيذ الاتفاق، ومتابعة ومراقبة تنفيذ عودة النازحين من جنوب القطاع إلى الشمال عبر شارع الرشيد الغربي حيث المفروض أن تنسحب القوات الإسرائيلية من محور نتساريم تطبيقا للاتفاق”.

غير أنّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أكد في بيان السبت أنّ الدولة العبرية “لن تسمح بعبور سكان غزة إلى الجزء الشمالي من قطاع غزة حتى يتم ترتيب الإفراج عن الرهينة المدنية أربيل يهود التي كان من المفترض أن يُفرج عنها اليوم”.

وقال مصدران في حماس لاحقا إن يهود “على قيد الحياة وبصحة جيدة”، وسيتم الإفراج عنها السبت القادم.

كذلك، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في تصريح متلفز السبت إنّ الجيش “قلق للغاية” بشأن “مصير” الرهينتين الطفلين المتبقيين في غزة.

وأضاف هاغاري “إسرائيل تصرّ على عودة كفير وأرييل بيباس”. وأعرب عن “القلق العميق حول مصيرهما” وكذلك مصير والدتهما التي أعلنت حماس مقتلها قبل أكثر من عام، ولكن السلطات الإسرائيلية لم تؤكد ذلك.

– دعوة للتظاهر –

وقبل الإفراج عن الإسرائيليات الأربع السبت، وصل العشرات من مقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الملثمين بكامل لباسهم العسكري إلى ميدان فلسطيني في المدينة. وكانوا يحملون بنادق وقاذفات صواريخ. واحتشد حولهم الآلاف من سكان غزة ملوّحين بالعلم الفلسطيني.

وكانت حماس نشرت الجمعة أسماء الرهينات الإسرائيليات الأربع اللواتي تتراوح أعمارهن بين 19 و20 عاما.

وكانت المجندات يؤدين خدمتهن العسكرية عندما خطفن في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 خلال هجوم حماس على جنوب إسرائيل.

وتسبّب الهجوم بمقتل 1210 أشخاص، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية. وخُطف خلال الهجوم 251 شخصا ما زال 87 منهم محتجزين في قطاع غزة، أعلن الجيش مقتل أو وفاة 34 منهم.

وأعلنت حماس مقتل آخرين، ولكن لم يصدر أي تأكيد إسرائيلي ولم يتمّ تقديم دليل على ذلك، ما وضع عائلات الرهائن المتبقين في حالة ترقب وقلق.

وقتل في قطاع غزة في الحرب التي اندلعت بعد الهجوم في الحملة العسكرية الإسرائيلية ما لا يقل عن 47283 شخصا معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة التابعة للحركة.

والهدنة صامدة عموما منذ الأحد، باستثناء بعض الحوادث.

وعاد عدد كبير من النازحين الفلسطينيين إلى منازلهم في بعض المناطق، لكن لم يجدوا سوى الأنقاض.

وأتاحت الهدنة في أقل من أسبوع دخول آلاف شاحنات المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

بور-الح-ناش/لين/رض