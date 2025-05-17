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الإقبال على دور السينما تراجع في 2024 للمرة الأولى منذ الجائحة

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شهد عدد تذاكر دور السينما المباعة في مختلف أنحاء العالم سنة 2024 تراجعا هو الأول منذ جائحة كوفيد، إذ انخفض بنسبة 8,8 في المئة عمّا كان عليه في 2023، على ما أفادت هيئة أوروبية مختصة الجمعة في مهرجان كان. 

وقال مارتن كانزلر من المرصد الأوروبي للوسائط السمعية والبصرية خلال مؤتمر في سوق الأفلام ضمن مهرجان كان: “في عام 2024، بيع ما مجموعه 4,8 مليارات تذكرة سينمائية في مختلف أنحاء العالم، مما ولّد إيرادات تقدر بنحو 28 مليار يورو”. وأضاف أن “هذا يعني أن عدد التذاكر أقل بنحو 500 مليون تذكرة مقارنة بعام 2023”.

ومنذ عام 2020 الذي كان كارثيا على دور السينما بسبب القيود الصحية خلال جائحة كوفيد، عاد الإقبال على دور السينما يزيد  في مختلف أنحاء العالم. 

وبلغ معدل ارتياد دور السينما 68 في المئة مما كان عليه في 2019، وهو آخر عام قبل الجائحة، بينما كانت النسبة تجاوزت 70 في المئة عام 2023.

وسُجّلت في أوروبا نسبة أعلى من تلك التي حققتها مناطق أخرى من العالم، إذ بلغ الإقبال على دور السينما 75 في المئة مما كان عليه عام 2019، وانخفض عدد التذاكر المباعة بنسبة 1,7 في المئة فحسب عام 2024.

إلاّ أن التراجع بلغ 22 في المئة في الصين التي تُعَدّ أكبر سوق في العالم وتمثّل 21 في المئة من مجمل السوق.

وفي أوروبا، تميزت دولتان هما فرنسا وأيرلندا بكثافة نسبة دور السينما إلى الفرد الواحد، وبمتوسط معدل الحضور المرتفع.

وفي ما يتعلق بالإنتاجات، “فإن الغالبية العظمى منها، وتحديدا 81  في المئة، مرتبطة بأفلام أُنتِجت في ثلاث دول”، هي الولايات المتحدة والصين والهند، على ما أوضح المحلل في المرصد الأوروبي مانويل فيوروني.

وفيما تباع الإنتاجات الصينية والهندية حصريا تقريبا في أسواقها المحلية، فإن الأفلام الأميركية تُصدّر “بسهولة بفضل شبكة توزيعها ولكن أيضا بفضل جمهورها العالمي”.

أغو/ب ح/غ ر

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