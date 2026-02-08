The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات: إلغاء الجزائر اتفاقية الخدمات الجوية لن يؤثر على حركة الطيران

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

8 فبراير شباط (رويترز) – نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن الهيئة العامة للطيران المدني قولها إن الإخطار الوارد من الجزائر بشأن إيقاف اتفاقية خدمات النقل الجوي بين البلدين لن يكون له أي “تأثير فوري على حركة الرحلات الجوية”.

وذكرت الجزائر أمس السبت أنها بدأت عملية إلغاء اتفاقية خدمات النقل الجوي مع الإمارات الموقعة في أبوظبي في 2013.

وقالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات إن اتفاقية خدمات النقل الجوي تظل سارية “خلال المهلة القانونية المحددة”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

(تغطية صحفية حاتم ماهر – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية