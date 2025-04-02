الإمارات الأولى عالميا في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال

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حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالميا للعام الرابع على التوالي في “تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024/2025، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).

وصنّف التقرير الإمارات بأنها “أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصادا شملها لهذا العام”، وفق الوكالة.

وأشارت “وام” إلى أن الإمارات حصدت المركز الأول “ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشرا رئيسيا من أصل 13 مؤشرا يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال”.

بور/كام