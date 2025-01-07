الإمارات تتجاوز حاجز المليون حركة جوية خلال 2024

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أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي عن تجاوز مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية حاجز المليون حركة جوية في عام 2024، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

واعتبرت الوكالة الأمر “إنجازا غير مسبوق يعزز مكانة دولة الإمارات في قطاع الطيران العالمي”، مشيرة إلى أن “الإنجاز يُمثل علامة فارقة في مسيرة قطاع الطيران الإماراتي، الذي لطالما كان نموذجاً للتميز والابتكار”.

وأشار سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن عام 2024 ” سجّل متوسط نمو قدره 10,3% مقارنة بالعام 2023، مؤكداً الالتزام بمواصلة تطوير الأنظمة والخدمات لضمان الحفاظ على أعلى معايير السلامة والكفاءة”.

وذكرت الوكالة أنّه في تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2024، سُجلت الحركة الجوية رقم مليون من خلال الرحلة رقم 305 التابعة لشركة طيران الإمارات القادمة من شنغهاي، ما يجعل هذا اليوم يوماً تاريخياً في سجل إنجازات المركز.