الإمارات تترأس الدورة العادية الـ164 لمجلس الجامعة العربية

ترأست الإمارات الخميس أعمال الدورة العادية الـ 164 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

مثّل دولة الإمارات في رئاسة أعمال الدورة خليفة شاهين المرر وزير دولة، بحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” فيليب لازاريني.

ناقش المجلس تقرير الأمين العام حول نشاط الأمانة العامة وتنفيذ قرارات المجلس بين الدورتين (163-164)، إلى جانب التقرير نصف السنوي لهيئة متابعة القرارات والالتزامات. كما عرض المجلس عدداً من الملفات العربية والإقليمية، بحسب الوكالة الرسمية.

