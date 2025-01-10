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الإمارات تتسلّم عبد الرحمن القرضاوي المرحّل من لبنان وتوقفه

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أوقفت الإمارات عبد الرحمن القرضاوي، الناشط المصري المعارض ونجل الداعية الراحل المقرّب من جماعة الإخوان المسلمين يوسف القرضاوي، بعدما رحّلته السلطات اللبنانية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الرسمية.

وأوردت الوكالة أن الإمارات تسلّمت “من السلطات المختصة في لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي وذلك بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب – إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية، والمقدم من قبل الجهات المختصة بدولة الإمارات لارتكابه أعمالًا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام”. 

وكانت الحكومة اللبنانية أعلنت الثلاثاء أنها قرّرت ترحيل القرضاوي إلى الإمارات.

كان القرضاوي أوقِف في لبنان في 28 كانون الأول/ديسمبر لدى وصوله من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي بناء على مذكرة توقيف مصرية، بحسب ما أفاد مصدر قضائي لبناني في وقت سابق.

وحكِم على القرضاوي غيابيا بالسجن خمس سنوات في مصر بتهمة “التحريض على الإرهاب وقلب نظام الحكم” حسب المصدر نفسه.

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