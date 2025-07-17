الإمارات تتضامن مع العراق وتعزي بضحايا حريق مركز تجاري

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أعربت الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع العراق اثر حريق اندلع في مركز تجاري في مدينة الكوت في شرق البلاد، أسفر عن مقتل 60 شخصا على الاقل، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن “خالص تعازيها إلى أهالي وذوي الضحايا، والحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق، في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وقال مسؤولون إن الكثير من الأشخاص قضوا اختناقا داخل الحمامات بينما أفاد شخص فرانس برس بأن خمسة من أقاربه قضوا داخل مصعد.

واندلع الحريق في وقت متأخر الأربعاء في بلد غالبا ما يتم فيه التغاضي عن معايير السلامة، إذ ذكرت تقارير أنه نشب في الطابق الأول قبل أن ينتشر في أنحاء “هايبر ماركت الكورنيش” الواقع في مبنى من خمسة طوابق.

هت