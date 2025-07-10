الإمارات تحتضن أكثر من 40 ألف علامة تجارية في مجال الأغذية بنهاية النصف الأول من 2025

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قال وزير الاقتصاد والسياحة عبدالله بن طوق المري إن القطاع الغذائي في الإمارات يشهد نموا متزايدا، إذ وصل عدد العلامات التجارية الوطنية والأجنبية المُسجّلة والعاملة في أنشطة ومجالات الأغذية إلى 40486 علامة بنهاية النصف الأول من العام الحالي، وفق ما نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأضاف أن قيمة تجارة الإمارات من السلع الغذائية ومصنوعاتها بلغت 148,6 مليار درهم في العام 2024 في نمو 16,8 بالمئة مقارنة بـ 127,2 مليار درهم في العام 2023، كما حققت الصادرات الوطنية الغذائية نموا بنسبة 10,9 بالمئة لتصل إلى 24,2 مليار درهم في العام الماضي مقارنة بالعام 2023.

م ل/