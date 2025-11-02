The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تحتفل الإثنين بـ”يوم العلم”

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

تنظم الإمارات الإثنين احتفالات رسمية وشعبية بمناسبة “يوم العلم” إذ يرفع علم الدولة في وقت واحد فوق مقرات الوزارات والجهات الرسمية يوضع على المباني بجميع أنواعها، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

ويعد “يوم العلم” مناسبة وطنية سنوية يعبر فيها سكان الإمارات من مواطنين ومقيمين عن الانتماء والولاء للدولة وقيادتها، والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، على ما أضافت الوكالة. ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جميع المواطنين والمقيمين والمؤسسات كافة في الدولة، إلى رفع العلم يوم الإثنين 3 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، في تمام الساعة 11 صباحاً، “تعبيراً عن تلاحم الشعب والتفافه حول علمه، وتجسيداً لقيم الاتحاد والانتماء والوفاء للوطن وقيادته”.

هت/لين

