الإمارات تحكم على 3 أشخاص بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد في قضية مقتل حاخام إسرائيلي

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أصدرت محكمة في أبوظبي الاثنين حكما على ثلاثة أشخاص بالإعدام وعلى آخر بالسجن المؤبد بتهمة قتل حاخام إسرائيلي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية.

وأثار مقتل زفي كوغان (28 عاما) صدمة في أوساط اليهود المقيمين في الدولة الخليجية، والذين باتوا أكثر تحفظا في العلن منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الاثنين “قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي/الإسرائيلي (زافي كوجان)”، مشيرة إلى “معاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.

وكانت وزارة الداخلية أصدرت بيانا وقت الحادثة كشفت فيها أن الجناة الرئيسيين يحملون الجنسية الأوزبكية.

وعُثر على الحاخام المقيم في الإمارات ميتا في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، في ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بأنه “عمل شنيع من أعمال الإرهاب المعادية للسامية”.

وكان الحاخام مبعوثا لحركة حاباد لوبافيتش المتزمتة والتي تهدف إلى تعزيز الهوية اليهودية وتقريب اليهود من عقيدتهم، ولا سيما من خلال مراكزها المجتمعية.

– “نموذج في التعايش” –

ووجدت المحكمة أنه “ثبت (…) ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود”، وفق “وام”.

وأضافت الوكالة أنه “وفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.

في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد يومين من تأكيد إسرائيل مقتل كوغان، أفادت مصادر أمنية تركية وكالة فرانس برس بتوقيف المشتبه بهم الرئيسيين الثلاثة في إسطنبول. وشكرت الإمارات أنقرة على تعاونها.

وقبل ذلك، كانت السلطات الإماراتية أعلنت أن المشتبه بهم الثلاثة، وهم مواطنون من أوزبكستان، قيد الاحتجاز وعرّفت عنهم بأنها أولمبي توهيروفيتش (28 عاما)، ومحمود جون عبد الرحيم (28 عاما)، وعزيز بيك كاملوفيتش (33 عاما)، فيما لا تزال هوية المشتبه به الرابع وجنسيته غير واضحة.

والإمارات هي إحدى الدول العربية التي طبّعت العلاقات مع إسرائيل عام 2020 بموجب “اتفاقات أبراهام” التي رعاها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى، وشملت أيضا المغرب والبحرين.

وكانت أول دولة خليجية تطبع العلاقات مع إسرائيل، وثالث دولة عربية تقوم بذلك بعد مصر والأردن.

وفي العام 2023، افتتحت الإمارات الغنية بالنفط أول كنيس يهودي رسمي داخل مركز متعدد الأديان في أبوظبي لتلبية حاجات اليهود المقيمين على أراضيها.

ونقلت “وام” عن النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي قوله إن الإمارات “تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.

آية/الح/ح س