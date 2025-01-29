الإمارات تحيي الموروث الشرطي بمهرجان قصر الحصن
يشارك قسم الموروث الشرطي التابع لإدارة المراسم والعلاقات العامة في أبوظبي في الدورة التاسعة لمهرجان قصر الحصن السنوي في أبوظبي الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي تحت شعار “تعبير حي عن ثقافة أبوظبي” ويستمر حتى 9 شباط/فبراير المقبل في موقع الحصن، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام).
وذكرت الوكالة مساء الثلاثاء أنّ المهرجان يهدف “للاحتفاء بتراث أبوظبي الحي وثقافتها الأصيلة”.
وأعاد القسم الذكريات التاريخية القديمة المحببة لزوار المهرجان “بإقامة مركز للشرطة أمام قصر الحصن بمسمى +دائرة الشرطة+ وتم تجهيزه وفق النمط القديم لشرطة أبوظبي في بدايات تأسيسها وضم صوراً حقيقية من الماضي لمنتسبي الشرطة في قصر الحصن والطوابير العسكرية”.
واطلع الزوار على دور رجال الشرطة وهم يرتدون الزي الشرطي القديم خلال تجولهم في سوق أبوظبي في ساعات الليل بالفوانيس المضيئة للمحافظة على الأمن والأمان، بحسب الوكالة.
وأفادت الوكالة أنّ “مبنى دائرة الشرطة يعتبر من أوائل مقار شرطة أبوظبي في بداية تأسيسها في عام 1957 مقابل قصر الحصن وكان من مهام الشرطة حراسة القصر وتنفيذ أوامر الحاكم وحماية السوق وتأمين المنطقة وغيرها من المهام وظل قصر الحصن صرحا شامخا حتى يومنا هذا”.
هت/الح