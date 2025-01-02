الإمارات تدين اعتداءي نيوأورلينز ولاس فيغاس وتعزّي الحكومة الأميركية

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أعربت دولة الإمارات، عن إدانتها لعملية “الدهس الإرهابية” التي وقعت في نيو أورليانز وأودت بحياة 15 شخصا والانفجار الذي وقع أمام أحد فنادق لاس فيغاس في الولايات المتحدة وأسفر عن مقتل شخص، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الآمنين وتؤدي إلى زعزعة الأمن والاستقرار”.

كما أعربت عن “خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الأمريكية والشعب الأميركي الصديق، ولأهالي وذوي الضحايا جراء هذين العمليْن المستهجنيْن، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين”.

هت