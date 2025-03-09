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الإمارات تدين الاعتداء على قوة الأمم المتحدة وقوات جنوب السودان

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دانت دولة الإمارات بأشد العبارات حادثة الاعتداء على طائرة تابعة لقوات حفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) وعلى قوات دفاع شعب جنوب السودان في ولاية أعالي النيل ما أدى إلى مقتل أحد أفراد القوة الدولية وعدد من القوات الحكومية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن “استنكارها الشديد للاعتداء على القوات الدولية وعلى قوات دفاع جنوب السودان، مؤكدة أن هذا الاستهداف يعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي”.

وأعربت الوزارة عن “تضامن دولة الإمارات مع الدول المشاركة في قوات “يونميس”، وعن تعازيها للأمم المتحدة ولحكومة جنوب السودان الصديقة، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

والجمعة، أعلنت الأمم المتحدة مقتل أحد أفراد طاقم مروحية تابعة لها إثر تعرضها لهجوم أثناء محاولتها إنقاذ عسكريين في ولاية أعالي النيل في جنوب السودان.

وقُتل جنرال في جيش جنوب السودان وضباط آخرون في الهجوم الذي وقع في ناصر بولاية أعالي النيل، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع المتمردين منذ أسابيع. 

وكان فريق الأمم المتحدة يحاول إخراج الجنود من المنطقة عقب تفاقم التوتر. 

هت/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية