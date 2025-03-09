الإمارات تدين الهجمات المسلحة على قوات الأمن السورية

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دانت دولة الإمارات هجمات المجموعات المسلحة في سوريا التي تستهدف القوات الأمنية، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد.

وجددت وزارة الخارجية في بيان “التأكيد على موقف دولة الإمارات الثابت تجاه دعم استقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها ووقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق، ودعمها المساعي كافة التي تهدف إلى تحقيق تطلعاته إلى الأمن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة”.

بدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأحصى المرصد أكثر من 700 مدني علوي قتلوا منذ الخميس على يد قوات الأمن السورية ومجموعات رديفة لها، وذلك خلال عمليات تمشيط واشتباكات مع موالين للأسد، مشيراً إلى “إعدامات على أسس طائفية أو مناطقية”.

هت/ود