الإمارات تدين الهجوم على قرية دار الجمال في نيجيريا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف قرية دار الجمال في شمال شرق نيجيريا وأدى إلى مقتل 63 شخصا على الأقل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

كذلك، أعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وقُتل 63 شخصا على الأقل في هجوم شنه جهاديون على القرية بعد عودة سكانها من مخيم للنازحين، وفق ما أعلن حاكم الولاية التي وقع الاعتداء ضمن نطاقها.

ووقع الهجوم ليل الجمعة على قرية دار الجمال التي تضم قاعدة عسكرية عند الحدود بين نيجيريا والكاميرون في منطقة تشهد هجمات لجماعات جهادية.

هت/غ ر

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
16 إعجاب
20 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

شارك في الحوار
33 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

شارك في الحوار
1 إعجاب
2 تعليق
عرض المناقشة
