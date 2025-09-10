الإمارات تدين الهجوم على قرية دار الجمال في نيجيريا

دانت دولة الإمارات بأشد العبارات “الهجوم الإرهابي” الذي استهدف قرية دار الجمال في شمال شرق نيجيريا وأدى إلى مقتل 63 شخصا على الأقل، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الأربعاء.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان أن “دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

كذلك، أعربت الوزارة عن “خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولجمهورية نيجيريا الاتحادية وشعبها الصديق، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين”.

وقُتل 63 شخصا على الأقل في هجوم شنه جهاديون على القرية بعد عودة سكانها من مخيم للنازحين، وفق ما أعلن حاكم الولاية التي وقع الاعتداء ضمن نطاقها.

ووقع الهجوم ليل الجمعة على قرية دار الجمال التي تضم قاعدة عسكرية عند الحدود بين نيجيريا والكاميرون في منطقة تشهد هجمات لجماعات جهادية.

