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الإمارات ترسل 25 سيارة إسعاف ومساعدات طبية إلى أنغولا

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أرسلت الإمارات 25 سيارة إسعاف ومعدات ومستلزمات صحية متنوعة إلى جمهورية أنغولا “الصديقة”، بحسب ما أفادت وكالة انباء الامارات الرسمية (وام) السبت.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ هذه المساعدات الطبية تأتي “ضمن حزمة المبادرة الإماراتية العالمية التي أعلن عنها سابقاً الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة رئيس اللجنة الاستشارية الصحية للتنمية الدولية، بدعم قطاع الصحة في إفريقيا بقيمة 220 مليون دولار أميركي”.

وتركز المبادرة على “تطوير الخدمات الصحية في قارة إفريقيا وبناء أنظمة صحية مستدامة تتمتع بمرونة أكبر لمواجهة التحديات المناخية”.

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