الإمارات تستضيف وفدا أوروبيا لتعزيز مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

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استضافت دولة الإمارات وفدا من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وذكرت الوكالة الرسمية أنّ الوفد الأوروبي تضمن ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.

وأفادت الوكالة أنّ اللقاء تم في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي حيث “شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية”.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة، بحسب المصدر نفسه.

كما عقد الوفد الأوروبي خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني.

هت