الإمارات تعتزم إعادة فتح سفارتها في لبنان بعد أكثر من 3 سنوات

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دبي/بيروت (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن وفدا إماراتيا رفيع المستوى موجود في لبنان حاليا لإجراء ترتيبات لإعادة فتح سفارة الإمارات في بيروت، وذلك بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على إغلاقها.

وسحبت الإمارات دبلوماسييها من لبنان وأغلقت السفارة في أكتوبر تشرين الأول 2021 في تضامن مع السعودية بعد أن انتقد وزير الإعلام اللبناني آنذاك تدخل تحالف تقوده السعودية في اليمن.

وأشار وزير الخارجية السعودي في ذلك الوقت إلى هيمنة جماعة حزب الله على السياسة اللبنانية. لكن معظم كبار قادة الجماعة قتلوا وتعرضت الكثير من مواقعها في أنحاء لبنان إلى التدمير في حرب استمرت أكثر من عام مع إسرائيل.

ووصل الوفد الإماراتي يوم الأحد إلى بيروت بعد يوم من اتفاق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس اللبناني المنتخب حديثا جوزاف عون على اتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة فتح السفارة.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية “إعادة فتح السفارة يأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني وتقديم كافة أشكال الدعم له في مختلف المجالات”.

وذكر إلياس بو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني في كلمة نقلها التلفزيون أن الرئيس عون قال إن دولا من بينها الإمارات والسعودية منفتحة على إعادة العلاقات الدبلوماسية.

وقال بو صعب إن الإمارات ستعيد فتح سفارتها قريبا جدا وبالتالي هناك أمل في فتح صفحة جديدة في لبنان.

ووافق لبنان الأسبوع الماضي على تسليم عبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي للإمارات.

ووفقا لمحاميه ولمنظمة العفو الدولية، اعتقلت السلطات اللبنانية عبد الرحمن القرضاوي بعد أن أصدر تصريحات في فيديو نشره عبر الإنترنت تنتقد إدارات الإمارات والسعودية ومصر.