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الإمارات تعزي الهند في حادثة التدافع

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عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع الهند في ضحايا حادثة التدافع في ولاية أوتار براديش، خلال مهرجان كومبه ميلا الديني الذي يُنظم كل 12 عاما، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأعربت وزارة الخارجية في بيان مساء الجمعة عن “خالص تعازي دولة الإمارات ومواساتها إلى الحكومة الهندية والشعب الهندي الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وعن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

وقُتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 90 بجروح الأربعاء في براياغراج في شمال الهند، جراء التدافع خلال المهرجان الهندوسي الضخم كومبه ميلا الذي يُنظم كل 12 عاما.

ويُعرَّف هذا التجمع بأنه الأكبر على الإطلاق لأنه يجتذب عشرات الملايين من الحجيج من كل أنحاء الهند وخارجها للاغتسال عند التقاء النهرين المقدسين لدى الهندوس، نهر الغانج ويامونا.

هت/الح

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