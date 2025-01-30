الإمارات تعزي الولايات المتحدة في ضحايا تصادم طائرة ركاب وهليكوبتر عسكرية

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أعربت دولة الإمارات عن تضامنها مع الولايات المتحدة الأميركية، وقدّمت تعازيها في ضحايا حادث تصادم مروحية عسكرية مع طائرة ركاب مدنية في أجواء العاصمة واشنطن، ما أسفر عن مقتل عشرات من ركاب الطائرتين، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الخميس.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان، أن “دولة الإمارات تعرب عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة ولشعبها الصديق، ولأهالي ضحايا هذا المصاب الأليم”.

وكانت طائرة نقل تابعة لخطوط “أميريكن ايرلاينز” على متنها 64 شخصا تحطّمت مساء الأربعاء في نهر بوتومك بعد اصطدامها بمروحية عسكرية في مجال واشنطن الجوّي قرب مطار “رونالد-ريغن”.

وأعلن الإعلام الأميركي العثور على العديد من الجثث في موقع الحادثة.

هت/الح