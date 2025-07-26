الإمارات تعزي قبرص بضحايا حريق غابات أوقع قتيلين

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أعربت الإمارات عن تعازيها وتضامنها مع جمهورية قبرص في ضحايا حرائق الغابات التي اندلعت قرب مدينة ليماسول الساحلية وأوقعت قتيلين، على ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأوردت الوكالة الإماراتية الرسمية مساء الجمعة بيانا لوزارة الخارجية أعربت فيه عن “تضامن الدولة مع الحكومة القبرصية والشعب القبرصي الصديق في هذا المصاب الأليم، معربةً عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

كما أعربت دولة الإمارات عن تقديرها للجهود التي تبذلها السلطات لاحتواء الحرائق في الجزيرة المتوسطية التي تعاني جفافا منذ سنوات، وشهدت موجة حرّ هذا الأسبوع وصلت معها الحرارة إلى 44 درجة مئوية فيما أججت الرياح العاتية النيران.

أتى الحريق وهو الأسوأ في تاريخ قبرص على قرابة 125 كيلومترا من المساحات الجبلية، بحسب جامعة قبرص للتكنولوجيا.

ولقي زوجان مُسنّان حتفهما في سيارتهما أثناء محاولتهما الفرار من الحريق قرب ليماسول، ثاني أكبر مدن قبرص.

هت/الح