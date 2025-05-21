الإمارات تعلن إطلاق نموذج مصدر مفتوح للذكاء الاصطناعي باللغة العربية

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أعلن معهد الابتكار التكنولوجي، الذراع البحثية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي، الأربعاء إطلاق نموذج مصدر مفتوح في الذكاء الاصطناعي، وصفه بأنه “الأعلى أداء” في المنطقة العربية.

وأطلقت الإمارات في 2023 برنامج “فالكون” للذكاء الاصطناعي الذي يُقارن بنماذج رائدة من المصادر المفتوحة في هذا المجال مثل “تشات جي بي تي”.

ونقل بيان مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي عن فيصل البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة وأمين عام مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، قوله “نفخر بإدخال اللغة العربية إلى سلسلة فالكون، ونفخر أكثر بأن النموذج الأعلى أداء في العالم العربي تم تطويره بالكامل في دولة الإمارات”.

وهو أول نموذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية ضمن سلسلة “فالكون”.

وحقّقت سلسلة نماذج “فالكون” للذكاء الاصطناعي 45 مليون تنزيل عالميا، وفق ما أعلن المعهد في شباط/فبراير.

وأوضح معهد الابتكار التكنولوجي أنه تمّ تدريب “فالكون عربي” على بيانات عالية الجودة باللغة العربية الأصلية غير المترجمة، وتشمل اللغة العربية الفصحى واللهجات الإقليمية، ما يمنحه “قدرة فائقة على فهم التنوّع اللغوي في العالم العربي”.

وبُني النموذج العربي “على إصدار فالكون 3 – 7بي، ويُعد من أكثر النماذج تقدما باللغة العربية على الإطلاق”، بحسب البيان الذي أضاف أنه يُمثّل “إنجازا مهما في مسيرة الذكاء الاصطناعي في المنطقة”.

كما أعلن المعهد إطلاق “فالكون إيتش وان”، وهو نموذج تمّ تطويره “لتوسيع إمكانية الوصول إلى الذكاء الاصطناعي العالي الأداء من خلال تقليل الحاجة إلى موارد حوسبية كبيرة أو خبرات تقنية متقدمة”.

وقال البناي إن “فالكون H1 يُجسّد التزامنا بإتاحة الذكاء الاصطناعي للجميع – لا لجهات حصرية فقط”.

وتسعى الإمارات إلى الريادة في مجال التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتنويع مداخيل اقتصادها المعتمد أساسا على النفط.

وخلال زيارة ترامب الأسبوع الماضي للإمارات، وقعت أبوظبي وواشنطن اتفاقية في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن وعود الاستثمار الإماراتية السخية. كما عزز البلدان التعاون المشترك في التكنولوجيا المتقدمة.

م ل/رض