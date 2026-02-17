The Swiss voice in the world since 1935
الإمارات تعلن الأربعاء أول أيام شهر رمضان

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

أعلن ديوان الرئاسة في الإمارات أن الأربعاء هو أول أيام شهر رمضان، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الثلاثاء.

وقال الديوان في بيان “يعلن ديوان الرئاسة بناء على قرار لجنة تحري هلال شهر رمضان لسنة 1447هـ المنبثقة عن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والتي عقدت اجتماعها بهذا الخصوص مساء الثلاثاء … وبعد مداولة ما ورد إلى اللجنة بهذا الخصوص من تقارير ونتائج الترائي في ربوع الدولة، ثبوت رؤية هلال شهر رمضان ثبوتاً شرعياً مساء هذا اليوم”.

وأكّدت “بذلك يكون يوم غدٍ الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان المبارك 1447هـ في الدولة”.

هت

