The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
حلول مناخية
أبحاث رائدة
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

الإمارات تعلن تفكيك “شبكة إرهابية” ممولة من إيران وحزب الله

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

20 مارس آذار (رويترز) – أعلنت السلطات الإماراتية يوم الجمعة تفكيك “شبكة إرهابية” ممولة ومدارة من قبل جماعة حزب الله اللبنانية وإيران والقبض على عناصرها.

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية فإن الشبكة “قامت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقا مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن”.

ولم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله أو إيران.

وتشن إيران هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة في أنحاء الخليج منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها أواخر فبراير شباط. وكانت الإمارات من بين أكثر الدول استهدافا.

ويقول المسؤولون الإماراتيون إن البلاد تعرضت لمئات الضربات التي شملت استهداف مواقع منشآت نفطية وموانئ ومناطق قريبة من المراكز الحضرية الرئيسية.

وتعارض الإمارات دوما نشاط جماعات الإسلام السياسي. ودخلت جماعة حزب الله المدعومة من إيران على خط الصراع في الثاني من مارس آذار بإطلاق النار على إسرائيل من لبنان، وهو ما ترد عليه إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على أهداف تابعة للجماعة في أنحاء لبنان.

وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشبكة كانت “تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر وأحمد طلبة – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية