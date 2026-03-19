الإمارات تعلن تفكيك “شبكة إرهابية” ممولة من إيران وحزب الله
20 مارس آذار (رويترز) – أعلنت السلطات الإماراتية يوم الجمعة تفكيك “شبكة إرهابية” ممولة ومدارة من قبل جماعة حزب الله اللبنانية وإيران والقبض على عناصرها.
وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية فإن الشبكة “قامت وفق خطة استراتيجية معدة مسبقا مع أطراف خارجية مرتبطة بحزب الله اللبناني وإيران بمخالفة الأنظمة الاقتصادية والقانونية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتهديد أمن الوطن”.
ولم يصدر على الفور أي تعليق من حزب الله أو إيران.
وتشن إيران هجمات واسعة النطاق بالصواريخ والطائرات المسيرة في أنحاء الخليج منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها أواخر فبراير شباط. وكانت الإمارات من بين أكثر الدول استهدافا.
ويقول المسؤولون الإماراتيون إن البلاد تعرضت لمئات الضربات التي شملت استهداف مواقع منشآت نفطية وموانئ ومناطق قريبة من المراكز الحضرية الرئيسية.
وتعارض الإمارات دوما نشاط جماعات الإسلام السياسي. ودخلت جماعة حزب الله المدعومة من إيران على خط الصراع في الثاني من مارس آذار بإطلاق النار على إسرائيل من لبنان، وهو ما ترد عليه إسرائيل بشن غارات جوية مكثفة على أهداف تابعة للجماعة في أنحاء لبنان.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن الشبكة كانت “تعمل داخل أراضي الدولة تحت غطاء تجاري وهمي، وتسعى لاختراق الاقتصاد الوطني وتنفيذ مخططات خارجية تهدد الاستقرار المالي للبلاد”.
(تغطية صحفية حاتم ماهر وأحمد طلبة – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )