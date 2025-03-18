الإمارات تندد بالغارات الإسرائيلية على غزة وتحذر من عواقب التصعيد

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القاهرة (رويترز) – قالت وكالة أنباء الإمارات (وام)الرسمية إن دولة الإمارات نددت يوم الثلاثاء بالغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة وحذرت من عواقب التصعيد العسكري.

وذكرت أن وزارة الخارجية أصدرت بيانا قالت فيه “أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين، ما يعد انتهاكا لاتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه في يناير الماضي، محذرة من عواقب التصعيد العسكري الذي يهدد بوقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، وباستفحال المأساة الإنسانية التي يشهدها القطاع”.