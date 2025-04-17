الإمارات تهنئ الشرع بذكرى عيد الجلاء

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى “الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة” بمناسبة ذكرى عيد الجلاء، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الخميس.

وأفادت الوكالة أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى الشرع.

وتحتفل سوريا بعيد الجلاء في 17 نيسان/أبريل من كل عام، وهو تاريخ جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي السورية في 17 نيسان/أبريل 1946.

وزار الشرع الإمارات الإثنين حيث التقى الشيخ محمد الذي أكّد حرصه على “إعادة بناء سوريا” ودعم السوريين لمواجهة “تحديات المرحلة الانتقالية”.

والثلاثاء، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا دون أنّ تذكر موعدا محددا لذلك.

هت