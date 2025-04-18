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الإمارات تهنئ رئيس زيمبابوي بذكرى استقلال بلاده

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى ايمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الجمعة.

وأفادت الوكالة أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى منانغاغوا.

وتحتفل زيمبابوي بعيد استقلاله في 18 نيسان/ابريل من كل عام، وهو تاريخ منح الحكومة البريطانية هذا البلد الافريقي استقلاله في عام 1980.

هت/دص

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