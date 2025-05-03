الإمارات تهنئ رئيس وزراء أستراليا بفوز حزبه بالانتخابات

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بعث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الأسترالي اليساري أنتوني ألبانيزي، لمناسبة فوز حزب العمال بولاية ثانية في الانتخابات الحكومية الأسترالية، وفق ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) السبت.

وأفادت الوكالة أن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بعثا ببرقيتي تهنئة مماثلتين إلى ألبانيزي.

واختار غالبية الأستراليين حزب العمال بقيادة ألبانيزي (62 عاما) على حساب التحالف الليبرالي الوطني اليميني بقيادة بيتر داتون (54 عاما). وحزب العمال في طريقه إلى تحقيق غالبية برلمانية واسعة قد تتجاوز التوقعات، إذ إن زعيم المعارضة داتون خسر حتى مقعده التشريعي.

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