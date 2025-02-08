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الإمارات تُدين بشدة حادثة إطلاق النار في السويد

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أدانت دولة الإمارات بشدة حادثة إطلاق النار التي وقعت في مركز تعليمي للبالغين بمدينة أوريبرو في السويد، في مذبحة أوقعت 11 قتيلا من بينهم المهاجم، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، مساء الجمعة أنّ “دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار”.

وأعربت الوزارة عن “تضامنها مع حكومة السويد وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي ضحايا هذا العمل الإجرامي الآثم وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين”.

والمركز التعليمي، حيث أسوأ عملية قتل جماعي في تاريخ البلاد، يُقدّم دروسا في اللغة السويدية للمهاجرين، حسب مقطع فيديو بثته قناة “تي في 4” التلفزيونية.

يمكن في هذا الفيديو سماع شخص يصرخ “سوف تغادرون أوروبا!”.

ولا تزال الشرطة تعمل على تحديد دوافع إطلاق النار، لكنّها ترجح أنّ يكون المهاجم قد تصرّف بمفرده وانتحر بعد فعلته.

هت

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية